В Кузбассе 17-летнего подростка осудили на 4 года за финансирование терроризма

В Кузбассе подростка осудили на 4 года за финансирование терроризма В Кузбассе 17-летнего подростка осудили на 4 года за финансирование терроризма

Москва16 июл Вести.В Кемеровской области 17-летнего подростка осудили на 4 года колонии за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

С ноября по декабрь 2025 года несовершеннолетний из города Белово финансировал деятельность организации, признанной террористической и запрещенной в РФ. Он переводил средства через свой аккаунт в одном из мессенджеров, используя функцию платных реакций под постами канала.

Таким образом, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Противоправная деятельность подростка была выявлена во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России.