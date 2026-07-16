Москва16 июлВести.В Кемеровской области 17-летнего подростка осудили на 4 года колонии за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
С ноября по декабрь 2025 года несовершеннолетний из города Белово финансировал деятельность организации, признанной террористической и запрещенной в РФ. Он переводил средства через свой аккаунт в одном из мессенджеров, используя функцию платных реакций под постами канала.
Таким образом, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Противоправная деятельность подростка была выявлена во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России.