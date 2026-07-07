Пять лет получил студент СПбГАСУ за оправдание терроризма в интернете

Студент СПбГАСУ осужден на 5 лет за оправдание терроризма в интернете Пять лет получил студент СПбГАСУ за оправдание терроризма в интернете

Москва7 июл Вести.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему уроженцу Иваново, бывшему студенту третьего курса СПбГАСУ Илье Зайцеву (включен в перечень террористов), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и приговорили к пяти годам колонии общего режима, а также к трем годам запрета на администрирование сайтов и телекоммуникационных сетей.

Как установил суд, в июне 2023 года Зайцев в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором оправдывал деятельность запрещенных в России террористических организаций — "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", выражая их одобрение и поддержку.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.