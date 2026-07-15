В Кузбассе мужчина получил 12 лет за призывы к терроризму и реабилитацию нацизма Мужчина осужден за администрирование канала с запрещенным контентом

Москва15 июл Вести.В Кузбассе житель Прокопьевска осужден сразу по нескольким статьям — за участие в работе запрещенной террористической организации, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.

Как установили следствие и суд, с 2023 года мужчина состоял в националистической организации, которая в России признана террористической и запрещена. С января 2024 года по март 2025 года он управлял каналом в мессенджере: выкладывал там материалы, которые пропагандировали эту организацию, оправдывали ее деятельность и призывали людей присоединиться.

Осужденный разместил изображение человека с Георгиевской лентой и сковородой, а также лидера террористической организации в форменном обмундировании ветерана Великой Отечественной войны, чем унизил и осквернил символы воинской славы России уточняется в сообщении

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. На три года ему запрещено публиковать какие‑либо материалы в интернете и в других открытых информационных сетях.