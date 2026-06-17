Москва17 июнВести.Суд в Москве признал виновным Рагима Фараджова по делу о вовлечении людей в деятельность террористической организации. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.
Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режимасказано в MAX
Также подсудимый был оштрафован на 400 000 рублей.
Было установлено, что 54-летний мужчина вовлекал знакомых и родственников к участию в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Он вербовал людей в 2022-2023 годах.