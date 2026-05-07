Украинского предпринимателя осудили на 14 лет за финансирование терроризма

В Москве украинца приговорили к 14 годам за финансирование терроризма Украинского предпринимателя осудили на 14 лет за финансирование терроризма

Москва7 мая Вести.Суд в Москве приговорил 57-летнего Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма. Решение в отношении украинского предпринимателя вынесено заочно, сообщает столичная прокуратура.

Уголовное дело было заведено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

С учетом позиции гособвинителя, прокуратуры Москвы, 57-летний гражданин Украины Евгений Черняк заочно приговорен к 14 годам лишения свободы говорится в канале ведомства в MAX

Уточняется, что первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 500 000 рублей.

Черняк осуществлял коммерческую деятельность на территории РФ. Причиной вердикта стало перечисление им денежных средств в качестве материальной помощи ВСУ и батальону "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

В настоящее время Черняк находится в розыске.