СК: военнослужащему ВСУ вынесен приговор за террористическую деятельность Украинский военнослужащий приговорен по статье о террористической деятельности

Москва11 авг Вести.Еще одному украинскому военнослужащему, участнику националистического полка "Азов" (запрещен в России) вынесен приговор.

Как сообщил СК РФ, Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении украинского военнослужащего Игоря Федченяка на основании собранных ГСУ СК РФ доказательств.

В феврале 2022 года Гражданин Украины Федченяк добровольно вступил в запрещенный на территории Российской Федерации отряд и, пройдя обучение в целях осуществления террористической деятельности, с февраля по май 2022 года осуществлял доставку личного состава полка к боевым позициям, а также сам принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.

Мужчина признан виновным в участии в террористическом сообществе и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 УК РФ). Он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.