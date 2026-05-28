Боевика "Азова" и спецназовца ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов Боевика "Азова" и спецназовца ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Москва28 мая Вести.Солдат "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) Александр Педак и военнослужащий полка специального назначения Артем Карякин внесены в перечень экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Педак Александр Александрович, 22 января 1991 года рождения, город Запорожье Запорожской области Украинской ССР... Карякин Артем Тимофеевич, 30 июня 1997 года рождения, город Стаханова Луганской области Украины говорится в перечне террористов и экстремистов

В июне 2024 года суд в ДНР приговорил Педака к 25 годам лишения свободы; через год срок наказания увеличили до 32 лет. Он вместе с сослуживцем по приказу командира начал стрелять на поражение по мирным жителям Мариуполя.

Завершено расследование дела в отношении Карякина. В августе 2024 года он с другими боевиками ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где создавал серьезную угрозу для жизни граждан и причинения имущественного ущерба, а также применял различные виды оружия и военной техники. При этом Карякин вел свой Telegram-канал, в котором публиковал фото, подтверждающие его преступления.