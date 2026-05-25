Исламиста из Таджикистана внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ Таджикского исламиста внесли в список террористов и экстремистов в РФ

Москва25 мая Вести.Исламист из Таджикистана Садурдинов Мухамадикбол, который был заочно осужден на 21 год лишения свободы, в том числе за фейки о ВС РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)​​​... Садурдинов Мухамадикбол Каландарович, 15 мая 1978 года рождения, город Курган-Тюбе Хатлонской области Таджикской ССР говорит говорится в перечне

Как ранее сообщили в Следственном комитете РФ, суд заочно назначил члену "Партии исламского возрождения Таджикистана" (признана террористической и запрещена в России) наказание в виде 21 года колонии. Он распространял ролики, содержащие сведения, направленные против России, дискредитирующие российское руководство и подрывающие основы конституционного строя. А в ноябре 2022 года тот же Садурдинов опубликовал видео с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ.

Для лиц и организаций, внесенных в реестр Росфинмониторинга, действует запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, проведение публичных акций, участие в выборах и доступ к любым финансовым услугам, за исключением тех, что связаны с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

Ранее в перечень террористов и экстремистов в России внесли иноагента Владимира Милова.