Суд заочно приговорил главреда "Дождя" Дзядко к 8 годам по делу о фейках о ВС РФ

Главред "Дождя" Дзядко заочно приговорен к 8 годам по делу о фейках о ВС РФ Суд заочно приговорил главреда "Дождя" Дзядко к 8 годам по делу о фейках о ВС РФ

Москва12 мая Вести.Головинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко (СМИ и журналист признаны в России иноагентами) к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Суд также назначил журналисту запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года. Отмечается, что наказание является заочным и начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на территории другого государства.

По данным следствия, Дзядко не исполнял обязанности иностранного агента и распространял фейки о действиях Вооруженных сил России. В материалах дела указано, что он публиковал в своем Telegram-канале информацию о российской армии, которую следствие сочло недостоверной.

Кроме того, суд учел, что в 2024 году журналист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, после чего продолжил публикации без соответствующей маркировки.

В октябре 2025 года суд Москвы вынес решение о заочном аресте Дзядко по делу об уклонении от обязанност6ей иностранного агента. Тогда же он был объявлен в розыск.

Вместе с Дзядко заочно были арестованы ведущая Екатерина Котрикадзе и журналистка Валерия Ратникова (иноагенты, находятся в перечне террористов и экстремистов в РФ). Им вменялось публичное распространение фейков о российской армии.