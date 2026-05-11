Жалоба защиты Чичваркина на приговор в 9 лет по делу о фейках о ВС РФ отклонена

Москва11 мая Вести.Московский суд о клонил жалобу защиты предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом), в которой она просила отмены приговора по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

… суд отклонил жалобу защиты, в которой та просила отменить решение, и оставил приговор в силе написали в агентстве

В феврале 51-летнего Чичваркина признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложных сведений о ВС РФ), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и заочно приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, обвиняемому запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов в течение 4 лет 11 месяцев.

Евгений Чичваркин на данный момент объявлен в международный розыск.