Москва14 апрВести.Защита актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), которого Басманный районный суд Москвы 14 апреля заочно приговорил к 8 годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, намерена обжаловать приговор. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Алена Савельева.
В ходе судебного процесса сторона обвинения просила назначить Смольянинову наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев.
С приговором мы не согласны и обжалуем егозаявила Савельева
Басманный суд Москвы также запретил актеру заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц сроком на 4 года.