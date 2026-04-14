Вынесенный актеру Смольянинову заочно приговор будет обжалован Защита актера Смольянинова обжалует вынесенный ему приговор

Москва14 апр Вести.Защита актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), которого Басманный районный суд Москвы 14 апреля заочно приговорил к 8 годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, намерена обжаловать приговор. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Алена Савельева.

В ходе судебного процесса сторона обвинения просила назначить Смольянинову наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев.

С приговором мы не согласны и обжалуем его заявила Савельева

Басманный суд Москвы также запретил актеру заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц сроком на 4 года.