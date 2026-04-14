Москва14 апрВести.Столичный суд вынес приговор по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов).
Как сообщает ТАСС, фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы.
Суд в Москве приговорил актера Смольянинова к 8 годам колонии заочно по делу о фейках про ВС РФуточняет агентство
Как сообщалось ранее, иноагента Смольянинова обвиняли в распространении фейков о действиях российской армии. Обвинение просило для него наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев.