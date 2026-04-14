Москва14 апрВести.Появились данные о наказании, которое просит прокуратура для актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов).
Как сообщает ТАСС, представитель гособвинения запросил для обвиняемого 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.
Гособвинение просит 9 лет и 10 месяцев колонии заочно для актера Смольяниновауточняет агентство
Как сообщалось ранее, иноагента Смольянинова обвиняют в распространении фейков о российской армии. Он объявлен в международный розыск.