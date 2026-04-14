Обвинение просит для актера Артура Смольянинова 9 лет и 10 месяцев колонии

Москва14 апр Вести.Появились данные о наказании, которое просит прокуратура для актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщает ТАСС, представитель гособвинения запросил для обвиняемого 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Как сообщалось ранее, иноагента Смольянинова обвиняют в распространении фейков о российской армии. Он объявлен в международный розыск.