Москва14 апрВести.Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов в РФ актера и снайпера ВСУ Павла Алдошина, следует из данных на сайте ведомства.
В перечне террористов и экстремистов появилось имя Павла Алдошина, 02.10.1987 года рождения, родившегося в селе Семихатки Генического района Херсонской области.
Включение в перечень предполагает запрет на пользование финансовыми услугами, кроме возмещения ущерба, уплаты налогов и зарплат, также запрещено организовывать публичные мероприятия и взаимодействовать со СМИ.
Несколько дней назад в перечень террористов и экстремистов в РФ попал осужденный за экстремизм, склонение к самоубийству и другие преступления бывший схиигумен Сергий (Николай Романов).