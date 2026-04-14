Москва14 апр Вести.Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов в РФ актера и снайпера ВСУ Павла Алдошина, следует из данных на сайте ведомства.

В перечне террористов и экстремистов появилось имя Павла Алдошина, 02.10.1987 года рождения, родившегося в селе Семихатки Генического района Херсонской области.

Включение в перечень предполагает запрет на пользование финансовыми услугами, кроме возмещения ущерба, уплаты налогов и зарплат, также запрещено организовывать публичные мероприятия и взаимодействовать со СМИ.

Несколько дней назад в перечень террористов и экстремистов в РФ попал осужденный за экстремизм, склонение к самоубийству и другие преступления бывший схиигумен Сергий (Николай Романов).