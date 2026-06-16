Пулеметчик "Азова" попал в список террористов и экстремистов РФ В реестр террористов внесли двух боевиков ВСУ, осужденных за убийства мирных

Москва16 июн Вести.Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Дениса Хмелевского, ранее осужденного Верховным судом ДНР на 24 года лишения свободы. Информация размещена на сайте российского ведомства.

В карточке реестра указано, что Хмелевский родился 19 мая 1994 года в городе Артемовск Донецкой области Украины. Он служил пулеметчиком в бригаде "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Судом было установлено, что в марте 2022 года Хмелевский отдал приказ другому боевику об убийстве двух мирных жителей в подъезде дома в Мариуполе.

В перечень внесен также Гулявский Константин Викторович, 1975 года рождения. В январе 2025 года он сбросил боеприпасы с беспилотника на село Азаровка, а в апреле скорректировал ракетный удар по деревне Круглая Поляна, в результате чего один человек погиб, еще один был ранен. Заочно Гулявский приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее реестр террористов и экстремистов пополнился религиозным деятелем Юрием Сипко.