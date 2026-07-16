Боевик запрещенного в РФ "Азова" приговорен к 19,5 годам колонии

Боевик запрещенного "Азова" приговорен к 19,5 годам колонии Боевик запрещенного в РФ "Азова" приговорен к 19,5 годам колонии

Москва16 июл Вести.Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергея Тимошева к 19,5 годам колонии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Следствием и судом установлено, что украинец Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов" и прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности. С февраля по май 2022 года он принимал активное участие в боевых действиях на территории ДНР.

[Боевик] признан виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 УК РФ)… Назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что вина Тимошева подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также его признательными показаниями.