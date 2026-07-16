Москва16 июл Вести.Следственные органы возбудили уголовное дело о терроризме в отношении боевика украинского военизированного объединениея "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Дмитрия Лысокобылки. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата Дмитрия Лысокобылки. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следствие установило, что Лысокобылка вступил в "Азов" в 2025 году, добровольно подписал контракт, прошел обучение и в составе подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады принимал непосредственное участие в террористической деятельности украинских националистов.