Боевиков "Азова" перебросили в ДНР для пресечения попыток бегства боевиков ВСУ

Киев перебросил боевиков "Азова" в ДНР для пресечения попыток бегства ВСУ Боевиков "Азова" перебросили в ДНР для пресечения попыток бегства боевиков ВСУ

Москва7 мая Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на север Донецкой Народной Республики (ДНР) боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в России). "Азовцам" поручено пресекать попытки боевиков ВСУ сбежать с позиций, сообщает источник ТАСС.

"Азовцев" перебросили в северную часть ДНР в качестве заградотряда. Задача - не дать солдатам ВСУ уйти с позиций приводит ТАСС слова источника

"Азовцам" поставлена задача уничтожать тех, кто пытается уйти с фронта.

Решением Верховного суда России от 2 августа 2022 года украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена.