Москва7 маяВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на север Донецкой Народной Республики (ДНР) боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в России). "Азовцам" поручено пресекать попытки боевиков ВСУ сбежать с позиций, сообщает источник ТАСС.
"Азовцев" перебросили в северную часть ДНР в качестве заградотряда. Задача - не дать солдатам ВСУ уйти с позицийприводит ТАСС слова источника
"Азовцам" поставлена задача уничтожать тех, кто пытается уйти с фронта.
Решением Верховного суда России от 2 августа 2022 года украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена.