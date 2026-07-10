Москва10 июлВести.Боевики украинского полка "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) открыли стрельбу по территориальной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии в Черниговской области, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
По данным источника, столкновения произошли к западу от села Турья. Солдаты теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию.
По данным радиоперехватов, "азовцы" открыли заградительный огоньрассказал собеседник агентства
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