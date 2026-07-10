Неонацисты из "Азова" открыли огонь по украинской теробороне под Черниговом Боевики "Азова" обстреляли солдат украинской теробороны под Черниговом

Москва10 июл Вести.Боевики украинского полка "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) открыли стрельбу по территориальной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии в Черниговской области, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника, столкновения произошли к западу от села Турья. Солдаты теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию.

По данным радиоперехватов, "азовцы" открыли заградительный огонь рассказал собеседник агентства

Ранее российские силовики раскрыли, где прячутся большинство украинских уклонистов.