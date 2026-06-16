ТАСС: после мятежа под Черниговом мобилизованных отправили в подразделения ВСУ

Мобилизованных направили в подразделения ВСУ после мятежа под Черниговом ТАСС: после мятежа под Черниговом мобилизованных отправили в подразделения ВСУ

Москва16 июн Вести.После мятежа на полигонах учебного центра "Десна" в Черниговской области мобилизованных украинских военных до окончания подготовки распределили по подразделениям ВСУ. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, мобилизованными доукомплектовали 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении.

В Черниговской области после мятежа на полигонах учебного центра "Десна" мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на Волчанском направлении сказал источник агентства

Ранее сообщалось, что мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ на полигоне учебного центра под Черниговом.