На Украине тыловиков переводят в боевые группы

Командование ВСУ переводит тыловиков в боевые группы На Украине тыловиков переводят в боевые группы

Москва10 авг Вести.Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады в Харьковской области направляет военнослужащих из групп обеспечения в боевые подразделения.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что перевод тыловиков осуществляется из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Допросы военнопленных показали, что на фоне нехватки личного состава командование 129-й ОТМБр ВСУ на харьковском направлении переводит в боевые группы военнослужащих из состава подразделений обеспечения бригады заявил собеседник

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов накануне сообщил, что потери ВСУ за время СВО близятся к 2,5 млн человек. Он подчеркнул, что "тотальное уничтожение мужского населения Украины" свидетельствует о равнодушии киевского режима.