ВСУ перебрасывают под Харьков резервы из Запорожской области

ВСУ перебрасывают подкрепление в Харьковскую область ВСУ перебрасывают под Харьков резервы из Запорожской области

Москва29 июл Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за значительных потерь в Харьковской области перебрасывает на этот участок фронта подразделения двух бригад из Запорожской области, сообщает РИА Новости.

На фоне колоссальных потерь в Харьковской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й бригад из Запорожской области приводит РИА Новости слова источника

Харьковская область остается одним из ключевых участков боевых действий.

По данным Минобороны, подразделения российской группировки войск "Север" установили с начала года контроль над рядом населенных пунктов области, освободив Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.