Герасимов: ВС РФ ведут бои за Новый Мир, Дружелюбовку и Чернещину под Харьковом

Москва16 мая Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут бои за контроль над населенными пунктами Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ходе своего визита на командный пункт одного из объединений группировки войск "Запад" для проверки хода выполнения боевых задач, Герасимов рассказал, что после освобождения ЛНР ВС РФ перешли к наступлению в Харьковской области.

Также Герасимов сообщил об освобождении Кутьковки и Боровой в Харьковской области.