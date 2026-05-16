Москва16 маяВести.Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что в Харьковской области российские войска освободили село Кутьковка и населенный пункт Боровая.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», информирует Минобороны РФ.
Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке… Соединения 1-й танковой армии освободили населенный пункт Бороваяотметил Герасимов
Днем ранее российское военное ведомство сообщало, что ВС РФ освободили Чаривное в Запорожской области и Чайковку в Харьковской области.