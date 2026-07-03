ВСУ несут потери и стягивают резервы для удержания Белого Колодезя

ВСУ стягивают резервы для удержания Белого Колодезя ВСУ несут потери и стягивают резервы для удержания Белого Колодезя

Москва3 июл Вести.Украинское командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для удержания поселка Белый Колодезь на волчанском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, значительная часть боевиков 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена в районе этого населенного пункта.

Большинство украинских националистов из состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ были уничтожены нашими войсками именно в поселке Белый Колодезь, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области сказал он

Ранее сообщалось, что ВСУ потребовали эвакуировать два села в Харьковской области.