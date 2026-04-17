ТАСС: накануне боев за Зыбино в Харьковской области ВСУ остались без боеприпасов

Москва17 апр Вести.Украинские боевики остались без достаточного запаса боеприпасов накануне вступления в бой за населенный пункт Зыбино в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что установление контроля над Зыбино способствовало расширению полосы безопасности возле российской границы.

Командование ВСУ запретило подразделениям территориальной обороны отступать на данном участке фронта, несмотря на колоссальные потери и отсутствие запаса боеприпасов у подразделений накануне боя отмечается в публикации

В пятницу в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Зыбино в Харьковской области.