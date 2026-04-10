Марочко: ВСУ покидают позиции у Амбарного, не выдержав натиска ВС РФ

Москва10 апр Вести.Украинские солдаты сдают рубежи в районе села Амбарное в Харьковской области. Об этом заявил военный аналитик Андрей Марочко.

Согласно информации эксперта, украинские военные оставили несколько позиций близ Амбарного, не выдержав натиска Вооруженных сил (ВС) России.

Вследствие этого межпозиционное пространство на некоторых участках растянулось более чем на один километр, отметил он в разговоре с ТАСС.

Сейчас серая зона в данном районе расширяется указал Марочко

Ранее ВС РФ освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и Бойково в Запорожской.