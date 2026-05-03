Марочко: ВС РФ формируют буферную зону у приграничья ЛНР, наступая у Песчаного

Марочко рассказал о формировании буферной зоны, которая обезопасит жителей ЛНР Марочко: ВС РФ формируют буферную зону у приграничья ЛНР, наступая у Песчаного

Москва3 мая Вести.Российские бойцы создают буферную зону у приграничья Луганской Народной Республики (ЛНР), наступая на участке фронта в районе харьковского Песчаного. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что российские силы наступают сразу на нескольких участках у Песчаного.

Продвигаясь на нескольких направлениях, наши военнослужащие формируют буферную зону, которая должна обезопасить жителей ЛНР в данном районе. Также хочу отметить, что ширина фронта, на котором действуют наши военнослужащие, довольно-таки обширная и составляет более 10 км сообщил эксперт

Он также заявил, что украинские боевики бегут из Бударок в Харьковской области под натиском российских бойцов.

Между тем в Минобороны России 21 апреля сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области.