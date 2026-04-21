Марочко: российская армия прорывает оборону ВСУ у харьковского Колодезного

Москва21 апр Вести.Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Колодезного в Харьковской области начала проседать, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Основные бои на харьковском участке идут у Волчанских Хуторов и Колодезного, отметил Марочко.

Есть некоторые элементы проседания фронта украинских боевиков у Колодезного, но полностью обороноспособность украинские боевики еще не потеряли приводит ТАСС слова Марочко

Между тем российская армия наступает на участке фронта шириной 30 км в направлении Ольховатка - Колодезное в Харьковской области.

Все это заставляет командование ВСУ "половинить" резервы, предназначенные для боев в окрестностях Купянска, заключил Марочко.