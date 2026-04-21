Москва21 апрВести.Российские подразделения развивают успех на востоке от Волчанских Хуторов и выдавливают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Варваровки в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Идут активные боевые действия в Акимовке. Российские военнослужащие начинают давить на украинских боевиков в Варваровке, то есть начинают бои за контроль над населенным пунктомприводит ТАСС слова Марочко
Основные бои развернулись восточнее Волчанских Хуторов, которые освобождены 15 апреля, заключил военный эксперт.