Марочко: бойцы выдавливают ВСУ из Варваровки в Харьковской области Марочко: ВС России выдавливают ВСУ из Варваровки Харьковской области

Москва21 апр Вести.Российские подразделения развивают успех на востоке от Волчанских Хуторов и выдавливают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Варваровки в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Идут активные боевые действия в Акимовке. Российские военнослужащие начинают давить на украинских боевиков в Варваровке, то есть начинают бои за контроль над населенным пунктом приводит ТАСС слова Марочко

Основные бои развернулись восточнее Волчанских Хуторов, которые освобождены 15 апреля, заключил военный эксперт.