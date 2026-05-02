Москва2 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Бударок в Харьковской области к населенному пункту Варваровка, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Что касается харьковского направления и непосредственно населенного пункта Бударки, то украинские боевики отступают по направлению к населенному пункту Варваровка вдоль реки Волчьяприводит ТАСС слова Марочко
Подразделения ВСУ отступили из Бударок, российские бойцы с ходу вошли в этот населенный пункт, заключил Марочко.