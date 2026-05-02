Марочко: боевики ВСУ бросают позиции у Бударок в Харьковской области

Марочко: боевики ВСУ бегут из харьковских Бударок под натиском ВС России Марочко: боевики ВСУ бросают позиции у Бударок в Харьковской области

Москва2 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Бударок в Харьковской области к населенному пункту Варваровка, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Что касается харьковского направления и непосредственно населенного пункта Бударки, то украинские боевики отступают по направлению к населенному пункту Варваровка вдоль реки Волчья приводит ТАСС слова Марочко

Подразделения ВСУ отступили из Бударок, российские бойцы с ходу вошли в этот населенный пункт, заключил Марочко.