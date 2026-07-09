Марочко: Земляной Яр у Харькова почти под полным контролем российских бойцов

Марочко заявил, что Земляной Яр почти под полным контролем ВС РФ Марочко: Земляной Яр у Харькова почти под полным контролем российских бойцов

Москва9 июл Вести.Населенный пункт Земляной Яр в Харьковской области находится почти под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что украинские боевики отступают из населенного пункта.

По последней информации, которая мне поступала с Харьковской области и населенного пункта Земляной Яр, - он занят уже нашими военнослужащими цитирует агентство эксперта

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.

Между тем в силовых структурах России рассказали, что испаноязычные наемники ВСУ отказались идти на задание в Харьковской области и отступили. Речь шла о позициях украинских боевиков в районе Петро-Ивановки.