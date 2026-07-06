Москва6 июлВести.Испаноязычные наемники ВСУ отказались идти на задание в Харьковской области и отступили, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
Источник агентства уточнил, что речь идет о позициях украинских военных в районе харьковской Петро-Ивановки.
…Очередная группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территорииотметили в российских силовых структурах
В воскресенье беженец рассказывал, что колумбийские наемники покинули подконтрольный ВСУ поселок Алексеево-Дружковка в ДНР, спасаясь от ракетного удара. По его словам, наемники в поселке вели себя вызывающе.