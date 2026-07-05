Колумбийские наемники покинули Алексеево-Дружковку в ДНР после ракетного удара РИА: колумбийские наемники покинули поселок в ДНР после ракетного удара

Москва5 июл Вести.Колумбийские наемники покинули поселок Алексеево-Дружковка в ДНР, находящийся под контролем ВСУ, спасаясь от ракетного удара. Об этом агентству РИА Новости сообщил беженец из этого населенного пункта.

По его словам, наемники из Колумбии вызывающе себя вели, когда находились в поселке, в частности, они приставали к местным жителям.

Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все сказал беженец

Уточняется, что Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка и используется ВСУ как узел обороны на подступах к Константиновке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.