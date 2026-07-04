Боевики ВСУ отброшены на насколько километров от Константиновки Рудской: ВСУ отступают от Константиновки

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы Украины отступили на несколько километров от города Константиновка в ДНР, сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

Он добавил, что российские подразделений уже завязали бои на окраинах поселка Алексеево-Дружковка.

Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки отметил Рудской

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства, в свою очередь, заявил, что переход этого населенного пункта под контроль РФ станет ключом к освобождению всего ДНР и дорогой к городам Славянск и Краматорск.

Между тем военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что операция по освобождению Константиновки находилась под личным контролем Путина.