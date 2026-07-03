Москва3 июл Вести.Операция по освобождению Константиновки Донецкой Народной Республики находилась под личным контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Военкор сообщил, что штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершили зачистку города от боевиков ВСУ.

Операция по освобождению стратегически важного населенного пункта находилась под личным контролем Верховного главнокомандующего заявил Евгений Поддубный

Он напомнил о стратегическом значении Константиновки. Город с юга прикрывал всю славянско‑краматорскую агломерацию, наступление на которую успешно развивается сразу с нескольких направлений, уточнил военкор.

Первые штурмовые группы вошли в городскую застройку еще в феврале, и с того момента началась кропотливая боевая работа по зачистке каждого квартала. Наши бойцы методично разрушали узлы обороны противника, лишая его возможности координировать сопротивление. В это же время шла параллельная, системная работа по подрыву логистических возможностей ВСУ. В треугольнике Константиновка-Дружковка-Краматорск велось планомерное уничтожение транспортных артерий и снабженческих цепочек противника. Это лишало его резервов и боеприпасов, постепенно сводя на нет весь оборонительный потенциал рассказал Поддубный

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.