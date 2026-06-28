Москва28 июн Вести.Украинское командование задействовало группу испаноязычных наемников в районе села Петро-Ивановка Харьковской области.

Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах. Собеседник агентства подчеркнул, что часть наемников дезертировала из подразделения, отказавшись выполнять поставленные задачи.

Пытаясь удержать Петро-Ивановку, противник задействовал на данном участке фронта группу испаноязычных наемников сказал собеседник

Командир 31-го полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход ранее сообщил, что иностранных наемников больше не объединяют в отдельные подразделения в ВСУ. По его словам, их смешивают с украинцами, чтобы не было возможности устроить саботаж.