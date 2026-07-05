С марта наемники ВСУ на херсонском направлении перестали участвовать в боях Наемники ВСУ на херсонском направлении перестали участвовать в боях

Москва5 июл Вести.Иностранные наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) практически перестали принимать участие в боях на херсонском направлении с марта 2026 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

Про херсонское направление: с марта 2026 года иностранные наемники там практически перестали участвовать в боях. Тех, кто не сбежал и не был уничтожен нашими ударами, просто перебросили на другие участки. Оставшиеся же стараются не высовываться отмечается в публикации

По информации собеседника агентства, многие наемники в украинской армии сейчас ищут любую возможность покинуть страну, но командование держит их на коротком поводке.

По имеющимся данным источника ТАСС, наемников, пытающихся покинуть позиции, принудительно возвращают либо формально учитывают как боевые потери. Отмечаются эпизоды, когда по тем, кто стремился сдаться в плен, наносили удары с помощью FPV‑дронов.

Ранее представитель пророссийского подполья сообщил, что почти 16,5 тыс. иностранных наемников числятся в рядах ВСУ, при этом основную массу составляют выходцы из Латинской Америки - колумбийцы, мексиканцы, сальвадорцы и венесуэльцы. Больше всего латиноамериканских наемников воюет на херсонском и запорожском направлениях.