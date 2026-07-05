В подполье рассказали о жалобах наемников ВСУ на антисанитарию и болезни Подполье: иностранные наемники ВСУ жалуются на антисанитарию

Москва5 июл Вести.Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на антисанитарию и болезни. Об этом рассказали в пророссийском подполье, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что наемники перестали получать обещанные бонусы, а на передовой они экипированы хуже украинских боевиков.

В закрытых чатах наемники жалуются на антисанитарию и болезни, которые они между собой уже прозвали "чумой" цитирует ТАСС собеседника

В подполье подчеркнули, что иностранные наемники в рядах украинской армии с весны начали массово бежать с позиций с оружием в руках.

Накануне российский военнослужащий с позывным Белый заявил, что бойцы ВС РФ столкнулись под населенным пунктом Константиновка с украинскими наемниками из Италии, Польши и Германии. Он добавил, что украинские боевики морально подавлены: пытаются остаться на позициях, дождаться российских войск и сдаться.