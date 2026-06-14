Москва14 июнВести.Иностранные наемники ВСУ бросают свои позиции и убегают с оружием в руках, рассказали представители российских силовых структур. Но несмотря на это глава Минобороны Украины Михаил Федоров намерен заместить до 50% штурмовиков иностранцами.
Как сообщил представитель российских силовых структур в комментарии ТАСС, на Украине предпринимаются попытки минимизировать недовольство населения наплывом мигрантов.
Так, глава военного ведомства Федоров внезапно решил заявить, что пытается добиться замещения 30-50% штурмовиков иностранцами. Также отметим, что уже сейчас на Украине появилась проблема дезертирства среди иностранных наемников, которые с оружием сбегают с позицийсказал собеседник агентства
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявлял, что на стороне украинских боевиков воюют наемники не только из стран только Латинской Америки, но также из Норвегии, Японии и Ирландии.
В мае руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо обратилась к колумбийцам с призывом не ехать на Украину для того, чтобы стать наемниками в рядах ВСУ.