ТАСС: иностранные наемники ВСУ бегут с занимаемых позиций с оружием в руках

Иностранных наемников ВСУ уличили в бегстве с позиций с оружием в руках ТАСС: иностранные наемники ВСУ бегут с занимаемых позиций с оружием в руках

Москва14 июн Вести.Иностранные наемники ВСУ бросают свои позиции и убегают с оружием в руках, рассказали представители российских силовых структур. Но несмотря на это глава Минобороны Украины Михаил Федоров намерен заместить до 50% штурмовиков иностранцами.

Как сообщил представитель российских силовых структур в комментарии ТАСС, на Украине предпринимаются попытки минимизировать недовольство населения наплывом мигрантов.

Так, глава военного ведомства Федоров внезапно решил заявить, что пытается добиться замещения 30-50% штурмовиков иностранцами. Также отметим, что уже сейчас на Украине появилась проблема дезертирства среди иностранных наемников, которые с оружием сбегают с позиций сказал собеседник агентства

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявлял, что на стороне украинских боевиков воюют наемники не только из стран только Латинской Америки, но также из Норвегии, Японии и Ирландии.

В мае руководитель НКО "Голоса тех, кого нет" Патрисия Мендиганьо обратилась к колумбийцам с призывом не ехать на Украину для того, чтобы стать наемниками в рядах ВСУ.