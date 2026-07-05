Эксперт Кнутов: наемники могут заменить не более 10% штурмовиков ВСУ

Эксперт высказался о планах ВСУ заменить украинских штурмовиков наемниками Эксперт Кнутов: наемники могут заменить не более 10% штурмовиков ВСУ

Москва5 июл Вести.Иностранные наемники могут заменить не более 10% боевиков в штурмовых подразделениях вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

В беседе с NEWS.ru он назвал наивными планы ВСУ заменить украинских боевиков на наемников. По словам эксперта, сейчас наемников используют в качестве заградотрядов.

Поэтому я не думаю, что Украина сможет укомплектовать свои передовые штурмовые подразделения на 30% или 50%. Я думаю, что это максимум 10%, а может быть, даже меньше сказал Кнутов

Он напомнил, что даже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал отступление наемников с критически важных направлений.

Ранее стало известно, что иностранные наемники в украинской армии с марта текущего года практически перестали принимать участие в боях на херсонском направлении.