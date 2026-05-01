ВСУ используют иностранных наемников для "затыкания дыр" на фронте РИА Новости: Украина вербует наемников для "затыкания дыр" на фронте

Москва1 мая Вести.Киев вербует иностранных наемников, чтобы заполнить ими пустоты на фронтовых позициях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вербуют наемников, в основном, чтобы "затыкать дыры" на фронте.

Как отметил собеседник агентства, наемников активно используют для ротации украинских боевиков, ценность которых для Киева выше, чем иностранцев.

Украинец ценится больше иностранца, поэтому за счет наемников производится ротация сказал он

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ есть отряды, почти полностью состоящие из наемников. Как сообщалось, наемников из Мексики украинское командование использовало как штурмовиков, а у колумбийцев отбирало все средства коммуникации.