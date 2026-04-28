Москва28 апр Вести.Украинские военные использовали подразделения мексиканских наемников в качестве штурмовых групп. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Андрей Шалдува, его слова приведены на видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ.

Наемники были мексиканцы. Их использовали совсем по другим назначениям, как штурмовые группы сказал он

По его словам, в армию его забрали через территориальный центр комплектования. Обучение проходило в течение двух месяцев во Львовской области. Затем, как рассказал военнопленный, их привезли на позиции, быстро высадили из машины, забросили в блиндаж и фактически оставили без дальнейшей поддержки. Он отметил, что отношение к военнослужащим было очень плохим, "как к собакам": обещали ротацию и обеспечение, однако этого, по его утверждению, не происходило.

Шалдува также заявил, что отойти с позиций в тыл было невозможно, поскольку позади находились заградотряды. По его словам, существовала угроза того, что при попытке отхода своих же военнослужащих могли поразить с применением реактивных систем.

В феврале военнопленный Андрей Балтарович рассказал ИС "Вести", что украинское командование не позволяло своим солдатам отходить с позиций и намеренно отключало им связь.