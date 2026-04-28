Пленный Шалдува: при обучении в ВСУ издевались и привязывали к деревьям

Украинский пленный рассказал об изощренных издевательствах при обучении в ВСУ Пленный Шалдува: при обучении в ВСУ издевались и привязывали к деревьям

Москва28 апр Вести.При обучении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) над военными всячески издеваются, в том числе привязывают к деревьям, если солдаты не хотят идти на позиции. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Шалдува.

Перед тем как бросить на позиции, всячески издевались, даже привязывали к деревьям, потому что мы не хотели идти на позиции - ведь это дорога в один конец заявил он

Военный ВСУ отметил, что сдался в плен, потому что ему некуда было бежать. Он даже не знал, где находится.

Ранее стал известен самый распространенный способ наказания в ВСУ.