Москва28 апрВести.При обучении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) над военными всячески издеваются, в том числе привязывают к деревьям, если солдаты не хотят идти на позиции. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Шалдува.
Перед тем как бросить на позиции, всячески издевались, даже привязывали к деревьям, потому что мы не хотели идти на позиции - ведь это дорога в один конецзаявил он
Военный ВСУ отметил, что сдался в плен, потому что ему некуда было бежать. Он даже не знал, где находится.
Ранее стал известен самый распространенный способ наказания в ВСУ.