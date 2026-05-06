Украинский пленный рассказал, что в ВСУ военнослужащих запугивают с помощью БПЛА Пленный Мироненко: в ВСУ военных запугивают дронами с угрозами

Москва6 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины применяют на передовой беспилотники для психологического давления на своих же сослуживцев. Об этом рассказал пленный из 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко.

По словам украинского военнопленного, видео с которым показало ТАСС, к их позициям подлетел беспилотник с прикрепленной табличкой с угрожающей надписью.

Наши, по всей видимости, дронами по нам стреляли. Тут хорошего мало. Прилетел дрон и сел на траву. Там было написано: "Не сдавайтесь, вас все равно убьют". Фанерка [была] на дроне и надпись сказал Мироненко

Он добавил, что его группа находилась в районе населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области и в течение недели укрывалась в погребе из-за постоянных обстрелов. После гибели двух сослуживцев боевики приняли решение сдаться в плен.

Ранее пленный рассказал, как солдатам ВСУ приходилось пить мочу из-за нехватки воды на передовой. Снабжение осуществлялось раз в несколько дней, но часть грузов повреждалась.