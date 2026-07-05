Подполье: в рядах ВСУ воюют 16,5 тысяч наемников Подполье: 16,5 тысяч наемников воюют в рядах ВСУ

Москва5 июл Вести.Почти 16,5 тыс. иностранных наемников числятся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом основную массу составляют выходцы из Латинской Америки, заявил представитель пророссийского подполья в интервью ТАСС.

Всего в ВСУ, по нашим данным, воюют порядка 16,5 тыс. иностранцев. Западные наемники - британцы, немцы, канадцы, американцы - начали массово разбегаться еще в конце 2025 года. Их замена пришла с другого континента. Сейчас основную массу составляют выходцы из Латинской Америки - колумбийцы, мексиканцы, сальвадорцы, венесуэльцы приводит ТАСС слова представителя подполья

Особенно много латиноамериканских наемников воюет на херсонском и запорожском направлениях. Так, в рядах ВСУ числятся почти 7 тыс. наемников из Колумбии, то есть почти 50% всего иностранного контингента, пояснил подпольщик.

Что касается сокращения количества западных наемников, то европейцы и американцы требуют к себе уважения, они "дорогие и капризные". С латиноамериканцами другой разговор: им платят в разы меньше, а издержки - никакие, отметил представитель подполья.

Киев называет латиноамериканских наемников "расходным материалом". Их переводят в штурмовые подразделения и бросают на самые гиблые участки. Задача простая - закрыть дыры на фронте любой ценой, заключил подпольщик.