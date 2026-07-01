Москва1 июл Вести.На смену европейским наемникам на Украине приходят выходцы из Латинской Америки. Таким мнением с ИС "Вести" поделился советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что среди иностранных наемников латиноамериканцы уже составляют большинство.

Если раньше приезжали из Европы, то сейчас приезжают в основном из Латинской Америки. В Константиновке были замечены поляки и латиноамериканцы. И против группировки "Запад" как раз стоят в основном латиноамериканцы. Их сейчас большинство, но количество как-то стабилизировалось за последние полгода. То есть вот такого явного увеличения нет. Идет какое-то количество, мы их уничтожаем, ну и примерно такое же количество и поступает. То есть наркокартели поставляют [лидеру киевского режима Владимиру] Зеленскому - не только вещества, но и людей