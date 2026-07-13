Стало известно, что происходит с латиноамериканскими наемниками в рядах ВСУ Эксперт Ераносян рассказал, что ожидает латиноамериканских наемников в рядах ВСУ

Москва13 июл Вести.Латиноамериканских наемников, включая бандитов одной из самых крупных транснациональных преступных группировок в мире Мара Сальватруча-13, отправляют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве пушечного мяса, а также для утилизации террористов, которые угрожают США. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

По его словам, колумбийские, мексиканские и другие латиноамериканские наемники появляются на Украине исключительно с помощью трафика, который организует Центральное разведывательное управление по борьбе с наркотиками США.

Они там оказываются по двум причинам. Первая причина – это утилизация террористов, которые угрожают Соединенным Штатам. А вторая – это поставка пушечного мяса. Когда появляются колумбийцы, мексиканцы в подразделениях, то … ГУР МО Украины, СБУ рассматривает их в качестве, во-первых, пушечного мяса, которое непосредственно замыкается на эти структуры. А во-вторых, как материал, который, когда становится отработанным, то не требует … компенсации и тех выплат, которые им гарантируются при заключении контрактов, вплоть до обезображивания тел … Я видел своими глазами фотографии обезображенных колумбийцев, которые были обезображены для того, чтобы не было идентификации сказал эксперт

Также он добавил, что латиноамериканские наемники имеют соответствующие татуировки, которые тоже дают некую идентификацию.

Так вот еще и для этого сжигаются трупы ликвидированных колумбийцев, мексиканцев, сальвадорцев, которые воюют в рядах ВСУ … Это тысячи людей, обманутых, безусловно, легкой наживой … Они привыкли сражаться с мирными либо с полицией, но не с регулярными боевыми частями нашими … Они воюют по двум причинам. Первое – это сорвать легкий куш и вернуться домой богачами. И второй момент – это, в принципе, они ангажированы собственными картелями, в частности, проигравшими войну мексиканским картелям отметил эксперт

Ранее сообщалось, что два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, были уничтожены на купянском направлении.