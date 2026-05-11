Москва11 мая Вести.Наемники с Центральной и Южной Америки отправляются на Украину по линии ЦРУ и Сил специального назначения Армии США ("Зеленые береты"). Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил директор Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, сообщает ИС "Вести".

Мы видели кадры, в том числе из Сумской области, где наши бойцы захватили колумбийца, который был наемником, приехал повоевать, так сказать, с Россией. Нужно понимать, что эти наемники с Центральной и Южной Америки в основном поступают в зону этого военного конфликта, как по линии ЦРУ, так и по линии "Зеленых билетов". Когда кто-то в Америке говорит, что это не их война, то, понятное дело, [президента США Дональда] Трампа, может быть, даже не посвящают во все вопросы, а, скажем так, конкретные исполнители вполне продолжают активное участие во всех важных вопросах этого военного конфликта заявил Орлов

Ранее сообщалось, что российские средства радиоэлектронной разведки (РЭР) перехватили разговор наемников из Колумбии, в котором они выдали расположение складов и маршруты передвижения.