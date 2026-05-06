Москва6 мая Вести.Российские средства радиоэлектронной разведки (РЭР) перехватили разговор наемников из Колумбии, в котором они выдали расположение складов и маршруты передвижения. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира роты РЭР 71-й мотострелковой дивизии армейского корпуса Северной группировки с позывным Топаз.

Он отметил, что возможности российской аппаратуры позволяют прослушивать противника как по мобильной сети, так и по радиосвязи. Российский боец указал, что по переводу перехваченного разговора стало понятно, что его ведут колумбийские наемники из отдельного подразделения.

В разговорах своих они указывали данные количественные, где у них что располагается: какие-то склады, какие-то транспортные средства, какие-то пути и маршруты движения рассказал Топаз

По его словам, колумбийских наемников было много, "воевать они совершенно не умеют и не особо хотят", а участвуют в боевых действиях из-за денег.